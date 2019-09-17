إلى عشاق السوشي.. تناول المأكولات البحرية النيئة يسبب مرض مميت

اكتشف علماء من جامعة فلوريدا أتلانتيك، انتشار بكتريا تدعى "البكتيريا الخارقة" في البحار، وهي البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، كما وجدوا أنها تضاعفت خلال أكثر من 5 سنوات.

ويتعرض عشاق السوشي إلى خطر الإصابة بعدوى مقاومة للمضادات الحيوية، بسبب انتشار تلك البكتيريا، وحذر العلماء من الأسماك النيئة أو غير المطهوة جيدا، لأنها قد تنقل أمراضا لا تستطيع أقوى العقاقير علاجها.

وأوضح البحث أن البكتيريا تتكيف وتصبح مقاومة للعقاقير، وذلك عند تناول جرعات خاطئة من المضاد الحيوي، أو إذا أخذت المضادات الحيوية دون حساب، والمشكلة الأكبر تكمن في أنه لم يجري تطوير مضادات حيوية جديدة منذ سنين.

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ودرس فريق البحث من جامعة فلوريدا أتلانتيك 171 من الدلافين في بحيرة "إنديان ريفر"، بين عامي 2003 و2015، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

ووجد الباحثون أن عدد البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية يزيد بأكثر من الضعف بين عامي 2009 و2015، وارتفعت أيضا أنواع Vibrio alginolyticus، وهو أحد مسببات الأمراض المعروف بأنها تسبب تسمما خطيرا في المأكولات البحرية.

ويعتقد العلماء أن عشاق السوشي أكثر عرضة للخطر، لأن البكتيريا غير المعالجة تعيش في اللحوم النيئة، حيث يضمن طهو الطعام بدرجة حرارة ساخنة كافية لقتل أي بكتيريا ضارة.