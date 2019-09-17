على طريقة سالي فؤاد.. اللانشون المنزلي بطرق عديدة

يعد اللانشون من أكثر الأطعمة المحببة لدى الكبار والصغار، وفي الوقت نفسه من أخطر الأطعمة التي يحذر منها الجميع من خطورة تناولها.

ويقدم "هن" طريقة عمل اللانشون البيتي، على طريقة سالي فؤاد.

طريقة عمل لانشون الفراخ

المكونات

نصف كيلو صدور دجاج مخليه ومفرومة.

بودرة بصل.

بودرة ثوم.

ملعقة كبيرة دقيق.

ملح، فلفل أسود، بهارات، بابريكا (حسب الرغبة).

زيت زيتون مخلي ومقطع.

بيضة.

طريقة التحضير

- يمزج الدقيق مع الملح والفلفل الأبيض والبهارات والبابريكا وبودرة الثوم والبصل.

- يضاف المزيج السابق على الصدور ويضاف إليها البيضة، ويمزج جيدا.

- يفرد كيس بلاستك ويوضع عليه مزيج الدجاج، ويفرد جيدا، ثم يضاف إليها الزيتون المخلي.

- يلف اللحم على هيئة أسطوانة، ويحكم جيدا من الطرفية.

- يلف اللحم يورق فويل، ثم يوضع في ماء مغلي، لمدة 40 دقيقة.

- يترك حتى يبرد نهائيا ويدخل الثلاجة لمدة ساعة، ثم يقطع.

طريقة اللانشون اللحم

المكونات

1/2 كيلو لحمة مفرومة ناعمة.

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4 ملاعق جبنة كريمية.

2 بياض بيضة كبيرة.

3 بيضات.

3 ملاعق كبيرة بابريكا.

ملعقة ثوم مهروس.

ملعقة كبيرة بصل بودر.

ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة كبيرة فلفل أسود.

عود قرفة.

مكعب مرقة دجاج.

3 أوراق لورا.

طريقة التحضير

- ضعي جميع المكونات في محضرة الطعام ما عدا ورق اللورا، واضربيهم جيدًا حتى تمتزج تمامًا.

- ضعيهم في أكياس بلاستيك واربطي أطرافه جيدًا، ثم لفيه بورق فويل وأغلقيه بإحكام.

- ضعي اللانشون في ماء مغلي به ورق لورا.

- اتركيه على نار هادئة لمدة ساعة.

-أخرجيه من الماء واتركيه يبرد.