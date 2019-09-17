خبيرة القهوة العالمية.. معلومات عن نجيبة المكي أول سعودية تتأهل لـ"الباريستا"

لم تكن القهوة بالنسبة إليها مجرد مشروب ساخن يساعدها على الإفاقة وبداية يومها بحيوية ونشاط، لكنها كانت تسعى دوما لتكون القهوة هي عملها، وشغفها.

وخلال سنة واحدة تمكنت الفتاة السعودية نجيبة المكي من أن تكون ضمن مسابقة عالمية لإعداد القهوة، وتسطر بذلك أول أسماء الفتيات في الشرق الأوسط التي تشارك في هذا المجال.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن نجيبة المكي، بحسب الصحف المحلية السعودية.

- أعلنت "ستاربكس" أمس، أكبر شركة قهوة في العالم، إن نجيبة المكي، تأهلت إلى بطولة الباريستا على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

- تقام تلك البطولة في لندن.

- جاء تأهيل نجيبة المكي إلى تلك البطولة، بعد فوزها في بطولة إعداد القهوة على صعيد الشرق الأوسط، وهي البطولة التي أقيمت في الكويت.

- جاء نجاح نجيبة تدريجيا، في البداية شاركت في مسابقتين محليتين في السعودية، الأولى كانت على مستوى المنطقة الشرقية، والثانية على مستوى المملكة.

- نجيبة المكي هي أول سعودية تصل إلى هذا المستوى في التأهيل.

أدوات الباريستا

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- بداية عملها مع شركة القهوة الشهيرة كان في عام 2018، بمجرد فتح باب التشغيل للفتيات آنذاك.

- قالت نجيبة في تصريحات لصحيفة "سبق" السعودية، إنها "فخورة جدًا لأنها أول امرأة سعودية تشارك في بطولة الباريستا".

- نجيبة هي أول فتاة سعودية تحصل على شهادة "خبير القهوة" في المملكة.

- طورت مهاراتها بعد ذلك في كل ما يتعلق بفن "اللاتيه"، إلى مذاق القهوة المختلفة، وحتى معرفة كل المعلومات عنها.

- وصلت في احترافها إلى تدريب زملائها على إعداد القهوة.

- تقول عن حبها للقهوة، "دي حكاية عشق"، وستظل دائما نقطة إنطلاق بالنسبة لها.

بطولة إعداد القهوة "الباريستا"، على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بدأت في عام 2014، وأصبحت تقليدا سنويا، من قبل شركة "ستاربكس"، ويتنافس فيها شركاء ستاربكس حول العالم في عرض مهاراتهم وشغفهم بالقهوة، لتحقيق حلمهم والمنافسة في المسابقة العالمية الختامية للحصول على اللقب.