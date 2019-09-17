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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في الآونة الأخيرة، أصبحت مجموعات المصمّم جوناثان أندرسون متأثرة بشكل كبير بالعصور الوسطى، وغالبًا ما تتضمّن صورًا ظلية بسيطة، مثل قمصان التونيك، والكابات والأوشحة، مع التركيز على تغيير النسب، التزيين، نمط الطبقات والكثير من الفتحات والقواطع.
وسلك نفس المسار في مجموعة ربيع 2020، والتي عرضها ضمن أسبوع الموضة في لندن، وقد شملت المجموعة العديد من الفساتين بلون الفضّة والذهب غير المصقول، وزيّنت بلورات مكتنزة أحزمة وجيوب السترات المنحوتة.
قال أندرسون إنّ المجموعة كانت تدور حول النظرة، حول مشاهدة أشياء تظهر وتختفي، وفكرة الزوال، من المؤكّد أنّ هناك الكثير من الأشياء التي سيُنظر إليها في هذه المجموعة، من الدوامات اللامعة الكبيرة التي زيّنت معاطف وسترات مزدوجة الصدر، إلى صدريات الكورسيه المثبتة فوق فساتين طويلة ذات حوافّ خشنة، وكابات فضية فوق معاطف هندسية أنيقة.
كانت هذه تفاصيل خبر مجموعةُ جوناثان أندرسون لربيع 2020.. صدريّات كورسيه وفستاين بحوافّ خشنة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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