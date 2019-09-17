لقد ولت الأيام التي كانت فيها المرأة تسعى الى التخلص من شعرها الكيرلي، أو المجعد، حيث باتت هناك مجموعة كبيرة من تسريحات الشعر الكيرلي القصير، التي تمنح المرأة إطلالة فائقة الجمال والأنوثة.

وفي ما يلي، سنقدم لك أجمل تسريحات للشعر الكيرلي القصير بأسلوب النجمات، لتختاري من بينها ما يناسبك.



تسريحة الشعر الفوضوية المرفوعة

تعد تسريحة الشعر الفوضوية المرفوعة خياراً رائعاً لصاحبات الشعر الكيرلي، حيث تمنحهن مظهراً أنثوياً مفعماً بالحيوية، وذلك على طريقة النجمة ريتا أورا. إنها تسريحة شبابية ملائمة للمناسبات والسهرات. لكن احرصي على ترك بعض الخصل الكيرلي منسدلة على جانبي الوجه بطريقة عفوية ناعمة.



تسريحة الـ Blunt Bob

أنها إحدى تسريحات البوب الملائمة جداً لصاحبات الشعر الكيرلي القصير، وهي ترتكز على تصفيف الشعر دون ثني الأطراف، حيث يكون الشعر مفروداً ومنسدلاً، مع الغرة الجانبية القصيرة المنسدلة على الجبين، على طريقة النجمة يارا شهيدي Yara Shahidi. علماً أنه يمكنك تنفيذ هذه التسريحة بنفسك في المنزل.

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تسريحة ذيل الحصان الكيرلي

إذا كنت من صاحبات الشعر الكيرلي القصير، فأنت محظوظة جداً، حيث بإمكانك الحصول على تسريحة ذيل الحصان ناعمة وأنيقة للغاية، وذلك على طريقة النجمة Issa Rae، بحيث يتم سحب الغرة الى الخلف بأسلوب مصقول، وترك باقي الشعر الكيرلي منسدلاً من الخلف. هذه التسريحة عملية جداً، إذ بإمكانك اعتمادها في الأيام العادية كما في السهرات والمناسبات.



تسريحة الـ Curly Fringe

إنها تسريحة شبابية مفعمة بالأنوثة، اعتمديها على طريقة عارضة الأزياء العالمية Alanna Arrington، بحيث يتم تصفيف خصلات الشعر الكيرلي بطريقة مصقولة ومتجانسة، مع اعتماد الغرة الكيرلي المنسدلة على الجبين. تسريحة الـ Curly Fringe عملية جداً وتلائم أوقات النهار، كما أنها تدوم طويلاً.



تسريحة الكعكة

إذا كنت من صاحبات الشعر الكيرلي القصير، وتحبين تسريحات الشعر المرفوعة، بإمكانك الحصول على أجمل إطلالة عصرية ومميزة، وذلك بأسلوب عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد، بحيث تعتمدين تسريحة الكعكة العالية مع الخصل الكيرلي البارزة من الخلف، مع الغرة النصفية المشدودة الى الخلف.