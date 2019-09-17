البدلة الرسمية على طريقة المُصمم العالم توم فورد

اقترنت بدلات المُصمم العالمي توم فورد بالمشاهير وكبار النجوم، وباتت الآن من أهم وأرقى البدلات الرسمية في عالم الملابس الكلاسيكية، وأكثرها أناقة وإثارة، وهو ما يرجع لعوامل وأمور كثيرة.

نظراً إلى التغيير الكبير الذي شهده عالم الموضة اليوم، قال توم فورد، في حوار أجرته معه مجلة GQ للموضة العالمية، إن الأطفال الذين نشأوا في عصر لم يكن فيه بدلات أو ملابس رسمية، يريدون الآن الظهور في إطلالة براقة وأنيقة وغريبة؛ لذلك يريدون ارتداء بدلات مختلفة ومميزة عن تلك التي يعرفها الجميع، ويجب أن تكون في الوقت نفسه مُريحة ومناسبة لرتم الحياة السريع الذي يعيشونه.

منحوها قبلة الحياة.. كيف ترتدي البدلات الرسمية على طريقة النجوم والمشاهير؟

من أجل إعداد بدلات رسمية تجمع بين الأناقة والراحة، وتتحول إلى أكثر الملابس الرسمية الكلاسيكية جاذبية وإثارة، يعمل توم فورد والجيش الكبير الذي يعمل في إمبراطوريته على جعل البدلات الرسمية مناسبة تماماً لأي جسم ولائق بأي شكل، على أن يكونوا تماماً على مقاسهم ومناسبين تماماً لأجسامهم. ومن أجل فعل ذلك، يقول للمجلة إنه يرتدي البدلات ويتأكد بنفسه من كونها مريحة وملائمة للتحرك، وفي بعض الأحيان يرتديها ويرقص بها على أنغام الموسيقى. اقترنت بدلات المُصمم العالمي توم فورد بالمشاهير وكبار النجوم، وباتت الآن من أهم وأرقى البدلات الرسمية في عالم الملابس الكلاسيكية، وأكثرها أناقة وإثارة، وهو ما يرجع لعوامل وأمور كثيرة.

نظراً إلى التغيير الكبير الذي شهده عالم الموضة اليوم، قال توم فورد، في حوار أجرته معه مجلة GQ للموضة العالمية، إن الأطفال الذين نشأوا في عصر لم يكن فيه بدلات أو ملابس رسمية، يريدون الآن الظهور في إطلالة براقة وأنيقة وغريبة؛ لذلك يريدون ارتداء بدلات مختلفة ومميزة عن تلك التي يعرفها الجميع، ويجب أن تكون في الوقت نفسه مُريحة ومناسبة لرتم الحياة السريع الذي يعيشونه.

منحوها قبلة الحياة.. كيف ترتدي البدلات الرسمية على طريقة النجوم والمشاهير؟

من أجل إعداد بدلات رسمية تجمع بين الأناقة والراحة، وتتحول إلى أكثر الملابس الرسمية الكلاسيكية جاذبية وإثارة، يعمل توم فورد والجيش الكبير الذي يعمل في إمبراطوريته على جعل البدلات الرسمية مناسبة تماماً لأي جسم ولائق بأي شكل، على أن يكونوا تماماً على مقاسهم ومناسبين تماماً لأجسامهم. ومن أجل فعل ذلك، يقول للمجلة إنه يرتدي البدلات ويتأكد بنفسه من كونها مريحة وملائمة للتحرك، وفي بعض الأحيان يرتديها ويرقص بها على أنغام الموسيقى. كيف تختلف بدلات توم فورد عن غيرها؟



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دفع عشق توم فورد للبدلات الرسمية، إلى محاولته أن يجعلها مريحة أكثر ويسهل الحركة في أثناء ارتدائها، وهي الأهداف التي عمل على توافرها في البدلات الخاصة به.



أطلق توم فورد الماركة الخاصة به في عام 2006، بعد عمله في منصب المدير الإبداعي في عدد كبير من دور الموضة العالمية مثل جوتشي، وإيف سان لوران، ومن وقتها باتت بدلاته الرسمية والتوكسيدو هي الحلل التي يلجأ إليها المشاهير والنجوم ورجال الأعمال، وأفضل ما يمكن أن يرتديه الرجال في المناسبات الرسمية والكبرى، ومن بينهم لاعب الكرة الإنجليزي ديفيد بيكهام، والممثل البريطاني دانيال كريج، والممثل والمغني الأمريكي جاستين تيمبرليك، وغيرهم كثيرون.





بدلات على حجم الجسم بالضبط





كما قُلنا من قبل، فإن توم فورد عمل جاهداً على توفير بدلات شديدة الأناقة ومريحة في الوقت نفسه بأحجام مختلفة؛ لذلك يعمل لديه جيش كبير من المصممين والخياطين الذين يعملون على جعل قياس البدلات مناسباً ومثالياً للأجسام المختلفة.



أفضل طريقة لارتداء البدلة مع رابطة العنق هذا العام تتمثل في وضع دبوس مع رابطة العنق، ويؤكد توم فورد أن التفاصيل الصغيرة هي ما يجب وضعها في عين الاعتبار؛ لأنها قد تكون بسيطة، إلا أن تأثيرها لا يمكن تخيله.



تصميمات مميزة





وأكثر ما يميز بدلات توم فورد هو أنها تناسب أشكال الجسم المختلفة، وبإمكانها إخفاء عيوبه وإبراز أجمل أجزائه مثل الأكتاف العريضة، أو الخصر النحيف أو البنية القوية المشدودة.



بدلة مليئة بالتفاصيلة



يقولون إن الشيطان يكمن في التفاصيل، التفاصيل شيء مُهم وضروري للغاية؛ لذلك يهتم فورد كثيراً بهذا الأمر، لذلك تجد بدلاته دائماً بها شيء يميزها عن غيرها من البدلات الأخرى، مثل الأنسجة الساتان والياقات المخملية والمجوهرات، وهي الأمور التي يبحث عنها النجوم والمشاهير دائماً، ولا سيما في الأحداث والمناسبات الكبرى، وفي أثناء وجودهم على السجادة الحمراء.