هكذا تختار البدلة الرسمية على طريقة عمرو يوسف

يتمتع الفنان المصري الشاب عمرو يوسف بشخصية مميزة وملفتة للنظر. فالابتسامة التي لا تفارقه في مختلف الاحتفالات أو اللقاءات جعلته يتمتع بشخصية مميزة للغاية.

ولكن الأمر لا يقتصر على شخصية عمرو فحسب، بل هو يتمتع بذوق عال جداً في اختيار إطلالاته المختلفة، سواء في الأيام العادية أو في المناسبات الرسميّة، وهذا بالتحديد ما لفت أنظارنا. فأزيائه الرسميّة وبخاصة البدلات ستدفعك إلى تنسيق أزياءك بأسلوبه الفريد.

لا يتردد عمرو في تنسيق أجمل البدلات الرسمية في معظم المناسبات التي تحتاج أزياء كلاسيكية، لكنه على الرغم من ذلك يبتعد نوعاً ما عن الخيارات التقليدية للبدلات، فمن الممكن أن تراه يرتدي بدلة باللون الكحلي مع قميص أزرق سماوي فاتح، من دون أن يرفقها بربطة عنق.

Advertisements



واذا كنت من الذين يحبّون الإطلالات الجديدة والحديثة، فننصحك بتنسيق بدلة رسمية تشبه تلك التي اختارها عمرو في إحدى المناسبات، والتي جاءت باللون الرمادي الغامق المائل إلى الأسود، نسق معها قميص باللون البنفسجي الغامق من دون ربطة عنق، إنما اختار أن يرفقها بحزام باللون البني لإطلالة أكثر حيوية.

أما اذا كنت تفضل الإطلالات التقليدية الكلاسيكية، فأيضاً بإمكانك اختيار بدلتك على طريقة عمرو، الذي عادة ما يختار البدلات التقليدية ذات اللون الأسود، مع ضرورة اختيار جيليه من اللون نفسه وبالطبع في هذه الحالة ربطة العنق أساسية.

لا يختار عمرو مع إطلالاته الكثير من الاكسسوارات الإضافية، إنما يركز على اختيار منديل الجيب مع مختلف البدلات والذي يأتي بعدّة ألوان.