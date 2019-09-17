جنيفر لوبيز تتحدى سنوات عمرها بأكثر الإطلالات أناقةً وعصرية

أصبحت جنيفر لوبيز Jennifer Lopez في عامها الخمسين، لكنّ شكلها الخارجي وتألقها لا يدلان على ذلك أبدًا، حيث إنها وحتى اليوم مازالت في قمة جمالها ورونقها، والاطلالات التي تختارها لمختلف المناسبات تزيدها تألقًا أيضًا، ومؤخرًا وخلال الترويج لفيلمها الجديد Hustlers شاهدناها في عدد من الاطلالات الرائعة التي تحدت من خلالها سنوات عمرها الخمسين، وإليكِ بعض الأمثلة.

جنيفر لوبيز في جمبسوت براق باللون الأسود

من المعروف عن جنيفر لوبيز Jennifer Lopez خياراتها المميزة في مختلف الأوقات، ومؤخرًا وفي أحد المشاوير الصباحية شاهدناها وقد تألقت في جمبسوت أسود مصنوع من قماش الترتر البراق بقصة أنيقة، وقد نسقت معه حذاء كاحل أسود، وشنطة يد من الجلد من هرمس Hermes، ونظارات شمسية بقصة الطيار Aviator.

لوك مميز من توم فورد اعتمدته جينيفر لوبيز

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إطلالة أُخرى مميزة شاهدنا بها جنيفر لوبيز Jennifer Lopez مؤخرًا، اختارتها من توم فورد Tom Ford وكانت عبارة عن تنورة ميدي باللون البيج طرفها مزين بالدانتيل، نسقت معها كورسيه من الجلد باللون الرمادي باحساس جلد التمساح، وأكملت اللوك بحقيبة كلاتش أنيقة، وحذاء بكعب عالٍ من الساتان باللون البنفسجي.

فستان براق باللون العنابي تألقت به جينيفر لوبيز

على السجادة الحمراء في إحدى المناسبات شاهدنا جنيفر لوبيز Jennifer Lopez وقد اختارت فستانًا من تصميم أحد مصممي الأزياء المفضلين لها وهو إيلي صعب Elie Saab، باللون العنابي الداكن ومصنوع من قماش الميتالك اللامع بقصة عصرية مميزة، وقد نسقت معه حقيبة كلاتش، وحذاءً بكعب عالٍ من اللون نفسه أيضًا.