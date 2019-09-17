تأثير الرياضة على لياقتك وعضلاتك في الكِبر

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تتمتع الرياضة بأهمية كبيرة للمسنين؛ حيث إنها تساعدهم في الحفاظ على اللياقة البدنية والقوة العضلية، كما أنها تساعدهم في الحفاظ على اللياقة الذهنية وتعمل على تحسين الحالة النفسية والمزاجية.

وأوضح مدرب اللياقة البدنية الألماني فيليب ميسرشميت أن رياضات قوة التحمل كالركض وركوب الدراجات الهوائية والمشي باستخدام العصا تعد مثالية للمسنين؛ حيث إنها مفيدة للقلب والدورة الدموية وتعمل على تحسين قدرة الجسم على بذل المجهود والتحمل بشكل عام.

المشي باستخدام العصا

ومن جانبها أوضحت ساندرا جيرتنر، المُحاضرة بالجامعة الألمانية للوقاية والإدارة الصحية، أن المشي باستخدام العصا يعد مثاليا للأشخاص، الذين يعانون من مشاكل بالمفاصل؛ حيث توفر العصا دعما أثناء المشي، كما تعمل هذه الرياضة على تحسين مهارات التوازن والتناسق.

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وبدورها أشارت هايكه شترايشر، عالمة الرياضة بجامعة لايبزج الألمانية، إلى أن ركوب الدراجات الهوائية يعد مثاليا للأشخاص، الذين يعانون من البدانة والسِمنة المفرطة؛ نظرا لأنه يتم التحميل على المفاصل بشكل منخفض، بينما لا يعد ركوب الدراجات مناسبا للأشخاص، الذين يعانون من مشاكل التوازن.

يوجا وبيلاتس

ومَن يرغب في تحسين مهارات التوازن والتناسق لديه، تنصحه جيرتنر بممارسة رياضات مثل اليوجا والبيلاتس (Pilates) وتاي تشي (Tai Chi) وتشي جونج (Chi Gong)؛ حيث تعمل هذه الرياضات على تحسين القدرة على إدراك الجسم، فضلا عن تحسين اللياقة الذهنية والحالة النفسية والمزاجية.

وأشار ميسرشميت إلى أن تمارين تقوية العضلات بواسطة الدمبل تتمتع بأهمية كبيرة للمسنين؛ حيث إنها تساعد في الحفاظ على الكتلة العضلية وقوة العضلات، والتي تتدهور بشدة بدءا من عمر 60 عاما.

وبشكل عام يجب استشارة الطبيب قبل ممارسة الرياضة للحصول على الضوء الأخضر منه وتحديد مستوى الشدة المناسب ودرجة التحميل المسموح بها، مع مراعاة استشارة المدرب قبل التدريب لتجنب الإصابات.