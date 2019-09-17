طريقة عمل قرع العسل بالبشاميل

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- حضري قرع العسل بالبشاميل على طريقة موقع "كوكباد" المتخصص في الطعام. المقادير : كيلو قرع عسل كوب سكر كوب ماء كوب لبن 5 معالق دقيق Advertisements زبدة مكسرات "حسب الرغبة" طريقة التحضير - نقشر قرع العسل ونقطعه مكعبات. - نضع عليه كوب سكر وكوب ماء ثم يتم طهيه على النار، لحين اكتمال السواء. - يهرس ويصفى من الماء. - نحضر الباشاميل بملعقة زبدة و5 ملاعق دقيق واللبن، ثم نضيف ماء سلق قرع العسل. - ندهن صينية زبدة ونضع قرع العسل وعليه المكسرات ثم الباشاميل وندخله الفرن يحمر.

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