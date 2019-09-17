أحلام تُفاجئ جمهورها بجلسة تصوير شبابية مرتدية بدلة "كلاسيكية"

دبي - لايف ستايل
فاجأت النجمة الإماراتية أحلام الجمهور بجلسة تصوير شبابية، مساء الأحد، أطلت فيها على هامش مشاركتها في المؤتمر الصحفي الخاص ببرنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس"، في جزئه الخامس الذي سينطلق في الـ 21 من أيلول، حيث ظهرت مرتدية بدلة كلاسيكية بطبعة الكاروهات الرمادي والأبيض، وبدت بجسد رشيق، لتنهال عليها التعليقات.
وأشار البعض إلى أن الفنانة الإماراتية تبدو وكأنها خضعت لعملية تكميم معدة، أو أنها تتبع حمية غذائية صارمة نتائجها لافتة على جسدها.
ومع انشغال طرف من الجمهور بإطلالة أحلام ورشاقة جسدها، ذهب البعض ليتساءل عن سعر ملابسها، فتبين وفقًا لمواقع متخصصة أن قيمة الإطلالة بلغت نحو 6,382 دولارًا، من توقيع علامة "إيرمانو سكيرفينو" Ermano Scervino.
اختارت أحلام بنطلونًا بـ 2382 دولارًا، وبليزر بـ 2225 دولارًا، وقميصًا بـ 1775 دولارًا.
وخلال المؤتمر؛ أوضحت أحلام أن لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس" المكونة منها، وكذلك النجوم راغب علامة، وسميرة سعيد، ومحمد حماقي، لم تكن متوقعةً أبدًا قوة الأصوات التي تقدمت للاختبارات، مؤكدة أن المنافسة قوية جدًا بين الأربع مجموعات، ولذلك فهي تتقبل فكرة ذهاب اللقب لأي مجموعة منهم.
وأعربت الفنانة الإماراتية عن سعادتها لانضمام الفنانة سميرة سعيد إلى لجنة حكام الموسم الخامس، مشددة على أنها ستكون بمثابة إضافة لهم وللبرنامج.
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