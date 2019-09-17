مطار صيني على ارتفاع 4 آلاف متر فوق مستوى سطح البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- (أ ش أ):

بدأت الصين اليوم الثلاثاء، تشغيل مطار جديد على ارتفاع 4068 مترًا فوق مستوى سطح البحر في ولاية "قارزي" التبتية ذاتية الحكم بمقاطعة "سيتشوان" جنوب غربي الصين.

وذكرت سلطات المقاطعة - في بيان اليوم - أن مطار "قارزي قيسار" هو المطار الصيني الخامس الذي يقع على ارتفاع أكثر من 4000 متر فوق مستوى سطح البحر، ومن المتوقع أن يستقبل المطار 500 ألف راكب سنويًا.

وأضافت السلطات أنه حتى الوقت الراهن، هناك خط جوي وحيد يربط المطار مع مدينة تشنغدو عاصمة مقاطعة سيتشوان، وسط توقعات بإطلاق خطوط جوية بين المطار ومدن تشونغتشينغ وشيآن وكونمينغ الصينية في المستقبل القريب.

وتابعت سلطات المقاطعة أن المطار سيعزز فرص تنمية الاقتصاد المحلي والسياحة، علاوة على الاستجابة للطواريء وتخفيف الفقر.