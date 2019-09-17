حذاء نسائي به فتاحة للزجاجات.. تعرف على سعره

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

طرحت شركة فيتيمتز الفرنسية مؤخراً، حذاءاً نسائياً فريداً من نوعه يتميز بتصميمه الرائع واحتوائه على فتاحة للزجاجات مدمجة بكعبه، وفقًا لـ"البيان"، نقلاً عن "ميترو".

ويتميز الحذاء الجديد بجلده الأصلي المصنوع من جلد التمساح واحتوائه على فتحات زجاجية فضية اللون في الجزء الخلفي من الكعب.

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وشاركت العلامة التجارية صوراً لأحذيتها الجديدة على موقع إنستغرام ولقيت هذه الصور استحسان الكثير من المتابعين، وحصلت على إعجاب أكثر من 110000 مشترك.

ولم يتم الإفصاح بعد عن السبب الذي دفع الشركة لتصميم هذه الأحذية التي يصل سعرها إلى قرابة 1300 دولار أمريكي.

وأطرى الكثير من المتابعين على الحذاء الجديد حيث وصفه البعض بالحذاء المبدع، في حين أطلق عليه آخرون اسم حذاء فتح القوارير.