مها أبوعوف عن إصابتها بموانع طبية تمنعها من الحمل: أنجبت "شريف" بفضل الإيمان بالله

عبرت الفنانة مها أبوعوف، عن امتنانها وإيمانها بالله في تحقيق المستحيل، الذي تمثل في إنجابها ابنها "شريف"، حيث إن لديها موانع طبية يستحيل معها الحمل والولادة.

وقالت أبوعوف، خلال لقائها مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E"، إن طبيبها المعالج قال لشقيقها الفنان الراحل عزت أبوعوف إنه لن يستطيع أن يخبرها بعدم قدرتها على الإنجاب، لأن لديها إيمان بالله لتحقيق المستحيل، "الدكتور قال لعزت طبيًا وباللي درسناه في الطب أختك مش مفروض تخلف لكن هي علمتني إني عمري ما أقول لواحدة ست عمرك ما هتعرفي تخلفي".

وأكدت أبوعوف أنها لم تيأس من رحمة الله حتى أنجبت نجلها الوحيد شريف، مشيرة إلى أن الطبيب كان خائفا من عملية ولادتها وكان يطلب منها ألا تحمل كوب الماء وترتاح تماما وأنها كانت تخالف التعليمات وتمارس حياتها بشكل طبيعي.