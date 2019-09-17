طريقة عمل الدجاج بالمانجو

الدجاج بالمانجو من الأكلات غير التقليدية التي تمكنك من كسر الملل عن طريق تقديمها، كما أنها لذيذة، شهية، وسهلة التحضير، فقط كل ما عليكِ فعله هو تجهيز مكوناتها واتباع خطوات التحضير الآتية: مقادير الدجاج بالمانجو صدور دجاج مخلية ومقطعة مكعبات كزبرة ثوم زنجبيل مانجو مقطعة مكعبات بصل كريمة بودرة كاري قرون فلفل أحمر حار (حسب الرغبة) Advertisements ملح وفلفل أسود كركم زبدة كاجو خل طريقة تحضير الدجاج بالمانجو شوحي صدور الدجاج في الزيت والزبدة. ضيفي الثوم والبصل والملح والفلفل وشوحيهم جميعًا معًا. ثم ضيفي الكاري والكركم والزنجبيل والكريمة. وفي وعاء آخر شوحي الكاجو في الزبدة. ثم ضيفي الفلفل الحار والمانجو، وقدميها ساخنة.

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