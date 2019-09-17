مجموعة "بروك" لربيع 2020.. بسيطةٌ وأقل غرابةً من سابقاتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تُعدُّ غرفة "كوتيليون" في فندق "بيير" مكانًا رائعًا لعرض أزياء حيوي، وهو المكان الذي اختاره الثنائي لورا فاسار، وكريستوفر بروك، لعرض مجموعة "بروك" لموسم ربيع 2020، إذْ بدت تشكيلة هذا الموسم أكثر بساطةً وأقل غرابةً من المجموعات السابقة.

وأوضحت لورا، أنَّ استراتيجيتهما لهذا الموسم تمثّلت في تقديم عرضٍ موجزٍ "لما يعتقدان أنَّ امرأة بروك ستستخدمه وترتديه"، مشيرةً إلى التركيز على القطع الأكثر مبيعًا لعلامتها التجارية على مدى العامين الماضيين، بما في ذلك فساتين القميص وسترات البيبلوم المربوطة من الأمام والتي يمكن تنسيقها مع الجينز، والمعاطف الدرامية بذيولها الضخمة التي يمكن ارتداؤها خلال النهار والليل.

ولكن كان هناك أيضًا قطعٌ جديدةٌ في المجموعة، حيث تحدّث كريستوفر عن المجموعة قائلًا: "بدأنا هذا الموسم بالأقمشة والطباعة والاختبار على الأورجانزا والغزار، لقد أردنا استكشاف بعض الأزياء الجديدة، ياقات عالية ومنخفضة وأحجام ضخمة وضيقة".

ونتج عن ذلك العديد من التصاميم الجميلة، بما في ذلك فستانٌ إمبراطوريٌ زهريٌ بأكمامٍ منفوشة وأطراف منسدلة منسقٌ مع بنطلون أبيض بقصة الساق الواسعة، وسترةٍ من الحرير الزهري مطبعة بالزهور منسقةٍ مع بنطلون جبنز، وفستان قميص أبيض ذو مظهر مميز مربوط بربطة بو دراماتيكية على الظهر، وفستان كيس بورغندي داكن بحمالاتٍ مزينةٍ بالكريستال.