أزعجتهم.. تلاميذ يخربون مدرسة بالكامل بسبب لعبة موسيقية

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

تسببت لعبة موسيقية لم تتوقف عن إصدار أصوات، في غضب 3 تلاميذ برومانيا لدرجة أنهم خربوا المدرسة بأكملها.

فعلى مدى 3 ساعات تقريبا، دمر الأطفال الثلاثة (8 و9 و10 سنوات)، كل ما في وسعهم من كافة الأشياء التي صادفتهم في فصول المدرسة الصغيرة الكائنة في بلدة "كليجاني" بمقاطعة جورجيو، ولم تسلم حتى غرفة المدرسين والمراحيض بل ونظام التدفئة من التدمير والتخريب.

وذكر موقع (رومانيا-إنسايدر) الإخباري أن الأطفال الثلاثة هم تلاميذ في المدرسة الابتدائية في القرية التي تبعد عن العاصمة بوخارست مسافة 40 كم، وحطموا أثاث المدرسة والمواد التعليمية والأبواب قبل الانتقال لتدمير المراحيض ونظام التدفئة، ونشرت وسائل الإعلام المحلية صورا للمدرسة المخربة.

وبعد أن تعبوا، ذهب الأطفال إلى الحمام، وألحقوا أضرارًا بالنظام الكهربائي، وقرر اثنان منهم الاستحمام، وهكذا وجدهم البواب، فهرب أحد الأطفال عارياً، وذهب إلى المنزل، وبعد أن ارتدى ملابسه، عاد إلى المدرسة ليرى ما يجري، فعثر عليه رجال الشرطة في مبنى الصالة الرياضية.