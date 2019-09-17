طريقة عمل أرز مكسيكي

يعتبر الأرز من الأطباق الرئيسية على المائدة المصرية، لذلك يقدم لكي موقع "هن" طريقة عمل الأرز المكسيكي كما ذكرها موقع "سي بي سي سفرة".
المكونات
2 كوب من الأرز البسمتي
كوب من البصل المفروم
كوب من الطماطم المبشورة
هالبينو
زيت ذرة
ملعقة صغيرة من السكر
ثوم مفروم ناعما
صلصة طماطم
مرقة دجاج
القليل من عصير الليمون
رشة من الملح
كزبرة خضراء مفرومة ناعما
طريقة التحضير
نضع الزيت في طاسة على النار ثم نقوم بتشويح البصل مع الملح والثوم المفروم
ثم نضيف إليه الطماطم المبشورة والصلصة مع السكر
ثم نضيف إليهم نصف كمية الهالبينو مع عصير الليمون والكزبرة الخضراء
ثم نضيف الأرز وتقلب جيدا ثم نضيف المرقة ويمكن استبدالها بالماء المغلي
نتركه على نار مرتفعة حتى يتشرب المرقة ثم نضعه على نار هادئة حتى تمام النضج
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