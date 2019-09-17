طريقة عمل أرز مكسيكي

يعتبر الأرز من الأطباق الرئيسية على المائدة المصرية، لذلك يقدم لكي موقع "هن" طريقة عمل الأرز المكسيكي كما ذكرها موقع "سي بي سي سفرة". المكونات 2 كوب من الأرز البسمتي كوب من البصل المفروم كوب من الطماطم المبشورة هالبينو زيت ذرة ملعقة صغيرة من السكر ثوم مفروم ناعما صلصة طماطم Advertisements مرقة دجاج القليل من عصير الليمون رشة من الملح كزبرة خضراء مفرومة ناعما طريقة التحضير نضع الزيت في طاسة على النار ثم نقوم بتشويح البصل مع الملح والثوم المفروم ثم نضيف إليه الطماطم المبشورة والصلصة مع السكر ثم نضيف إليهم نصف كمية الهالبينو مع عصير الليمون والكزبرة الخضراء ثم نضيف الأرز وتقلب جيدا ثم نضيف المرقة ويمكن استبدالها بالماء المغلي نتركه على نار مرتفعة حتى يتشرب المرقة ثم نضعه على نار هادئة حتى تمام النضج

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