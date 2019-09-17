تعتبر دبابيس الدجاج بصوص الترياكي، من أكثر الأكلات الغنية بالفيتامينات التي يحتاجها الجسم، كما أنها لذيذة، سهلة التحضير، وخفيفة على المعدة. وإليك طريقة عمل دبابيس الدجاج بصوص الترياكي، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي. المقادير دبابيس دجاج صلصة الصويا ملعقة صغيرة سكر بني خل ماء ملعقة كبيرة نشاء الذرة 1/4 ملعقة زنجبيل Advertisements 1/4 ملعقة فلفل أسود فص ثوم مهروس طريقة التحضير - في وعاء قومي بمزج مكونات التتبيلة ثم أضيفي قطع الدجاج واتركيها تنقع لمدة ربع ساعة. - ضعي الدجاج مع الصلصة في الفرن من 15 حتى20 دقيقة حتى ينضج. - يقدم دجاج الترياكي ساخن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل دبابيس الدجاج بصوص الترياكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.