ثر اللبن مشكلة قد تُعاني منها بعض السيدات، وهي إفراز الثدي للحليب، بأوقات غير أوقات الرضاعة الطبيعية، الأمر الذي يُنذر بوجود مشكلم كامنة تستوجب علاجها، ويمكن أن يحدث ثر اللبن للرجال والرضع أيضًا. ويرصد "هن" أسباب ثر اللبن، وفقًا لما ذكره "mayoclinic". الأدوية العلاجية تُسبب بعض الأدوية العلاجية، إفراز وتسريب الحليب، أبرزها أدوية المهدئات، ومضادات الاكتئاب، وأدوية ارتفاع ضغط الدم. الحبوب والبذور بعض البذور والحبوب تعمل على اضرار الحليب، مثل بذور الشمر، والينسون والحلبة حبوب منع الحمل الإصابة بأورام الغدة النخامية غير السرطانية أو اضطرابات الغدة النخامية الأخرى. Advertisements الإصابة بقصور الغدة الدرقية. الإصابة بأمراض الكلى المُزمنة. التحفيز الزائد للثدي، خلال النشاط الجنسي. الفحص الذاتي المتكرر للثدي. تدليك حلمة الثدي. تَلَف بعض الأعصاب الموصلة لجدار الصدر، بسبب الجراحات.

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