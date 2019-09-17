اصفرار في لون الجلد والعينين لدى الأطفال حديثي الولادة، يحدث بسبب عدم اكتمال نمو الكبد، يُعرف باسم"يرقان الرضع".

واليك أسباب يرقان الرضع، بحسب"مايو كلينيك".

زيادة نسبة البيليروبين في الدم

تعتبر زيادة نسبة البيليروبين في الدم، السبب الرئيسي في حدوث الصفراء، وهو جزء يُفرَز طبيعيًّا بعد تكسير خلايا الدم الحمراء القديمة.

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عدم التوافق بين دم الأم وطفلها

يعتبر عدم توافق دم الأم وطفلها، سببًا من أسباب يرقان الرضع، حيث يؤدي إلى تراكم أجسام مضادة تقوم بتكسير خلايا الدم الحمراء مما يؤدي إلى حدوث زيادة مفاجئة في مستويات البيليروبين.

الرضاعة الطبيعية

هناك نوعان من حالات اليرقان عند الأطفال الذين يتم إرضاعهم طبيعياً، ولا يسبب أي منهما في الغالب أي ضرر للأطفال، النوع الاول يحدث خلال الأسبوع الأول، نتيجة لعدم حصول الطفل على كمية كافية من حليب الأم، والنوع الثاني بعد مضي 7أيام، ويحدث نتيجة تأثير المواد الموجودة في حليب الأم على البيليروبين في الكبد.