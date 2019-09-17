تكثيف الرموش وتضميد الجراح.. تعرفي على استخدامات أعواد الأذن القطنية

ينصح الكثير من الأطباء بعدم استخدام أعواد الأذن القطنية في تنظيف الأذن، ولكن الجدير بالذكر أن هناك استخدامات عديدة للأعواد القطنية غير تنظيف الأذن وهذا ما يجهله الكثيرون، يقدم لكِ موقع "هن" استخدامات الأعواد القطنية نقلًا عن موقع "sky news".

تكثيف الرموش

إذا أرادات المرأة الحصول على رموش كثيفة وسميكة، يمكنها استخدام الأعواد القطنية، عن طريق غمسها في زيت الخروع وتمريرها على الرموش.

إزالة مكياج العين

اغمسي طرف العود القطني في مزيل المكياج، للتخلص من خلاله من كحل العين أو المسكرة، كما يمكنك أيضًا استخدام الأعواد القطنية في إزالة الزوائد الرطبة التي تتراكم في طرفي العينين.

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تضميد الجراح

تُستخدم الأعواد القطنية في وضع الأدوية السائلة على الجروح، ويكون استخدامها مثاليًا للأشخاص الذين يعانون من البثور الحساسة أو حب الشباب، حيث أن استخدام أي شيء آخر غير الأعواد القطنية قد يتسبب في انتشار الحبوب.

الرسم على الأظافر

تُستخدم أحيانًا الأعواد القطنية في رسم تصاميم على الأظافر باستخدام طلاء الأظافر.

إخفاء الهالات السوداء

تُستخدم الأعواد القطنية في إخفاء العلامات الغامقة في الوجه، لا سيما الهالات السوداء حول العينين، وذلك بعد غمرها بمسحوق أو مرهم مبيض، وهذا يجعل عملية الإخفاء دقيقة.