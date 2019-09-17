"قمل الجسم" من الأمراض الطفيلية الشائعة، التي يمكن أن تصيب مختلف الفئات العمرية، الناتجة عن انتشار حشرة "القمل" على الجلد.

ويوجد تشابه كبير بين قمل الجسم وقمل الشعر، الذي يصيب فروة الرأس، إلا أن النوع الأول يعيش على جلد الإنسان وملابسه و"مفارش" السرائر، كما أنه يتغذى على دم الإنسان.

وفيما يلي أسباب الإصابة بقمل الجسم وطرق الوقاية منه، وفقا لما ذكره موقع "mayo clinic" الطبي:-

الأسباب

- الاقتراب من شخص مصاب بأمراض طفيلية، أو ارتداء ملابسه.

- ارتداء ملابس ذات غُرز عديدة، حيث تعد مخبأ قمل الجسم لوضع بيضه.

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- النوم على أغطية فراش غير نظيفة، يعيش بها قمل الجسم.

طرق الوقاية

- ضرورة الاستحمام مرة واحدة في الأسبوع على الأقل.

- عدم الاقتراب من شخص مصاب بعدوى الطفيليات، أو ارتداء ملابسه.