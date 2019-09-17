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الدعاء المستحب في ليلة الزفاف.. أزهري يفصح عنه

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عقب الانتهاء من ليلة الزفاف، وذهاب العروسين إلى "عش الزوجية"، يفضل الكثير من الرجال بدء حياتهم الجديدة مع زوجاتهم بذكر الله، وسط تساؤلات حول أفضل الأدعية المناسبة.

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وبدوره، أوضح الدكتور أحمد كِريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، لـ"هن"، أفضل الدعاء لتلك المناسبة السعيدة، وطريقة تأديته، قائلا، بإنه يجب على العريس أن يضع يده برفق على جبين زوجته، ثم يقول: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ".

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