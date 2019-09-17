قصر البصر أو قصر النظر هي حالة بصرية شائعة يتمكن الفرد عن طريقها من رؤية الأشياء القريبة بوضوح، ولكن الأشياء البعيدة يصعب عليه رؤيتها حيث تكون ضبابية، وهي تحدث عندما يتسبب شكل العين في انكسار أشعة الضوء بشكل غير صحيح، وتجميع الصور أمام شبكية العين بدلًا من التجمع بداخلها.

وربما تنشأ حالة قصر النظر على نحو تدريجي أو بشكل سريع، وغالبًا ما تزداد سوءًا أثناء مرحلة الطفولة والمراهقة، وعادة ما يسري مرض قصر النظر بين أفراد العائلات المصابة به.

ويقدم لكِ موقع "هن" أعراض قصر البصر نقلًا عن موقع "مايو كلينيك".

أعراض قصر البصر

الحاجة إلى إغماض العينين أو إطباق الجفنين جزئيًا من أجل الرؤية بوضوح.

تشوش الرؤية عند النظر إلى الأشياء البعيدة.

صعوبة في الرؤية أثناء القيادة، خاصة في الليل.

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الشعور بالصداع عند إجهاد العين.

غالبًا ما يُكتشف قصر النظر أول مرة خلال الطفولة، فالطفل المصاب بقصر النظر ربما:

يحتاج إلى الجلوس بالقرب من التلفاز أو شاشة السينما، أو في المقاعد الأمامية في الفصل الدراسي.

يُغمض عينيه كثيرًا.

يفرك عينيه بصورة متكررة.

يبدو أنه لا يُدرِك وجود الأجسام البعيدة عنه.

يرمش بعينيه كثيرًا.