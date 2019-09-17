غطاء تأميني لراكبي الدراجات إلى المدرسة في البرتغال

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

قال وزير التعليم البرتغالي تياجو برانداو رودريجيز إنه سيتم توفير تغطية تأمينية من المدارس للتلاميذ الذين يستخدمون الدراجات في الذهاب إلى المدرسة والعودة منها اعتبارا من العام الدراسي الجديد.

وأضاف الوزير، وفقا لصحيفة (بورتوجال نيوز)، من هذا الأسبوع فصاعدا، يتم تغطية الرحلة من المنزل للمدرسة والعودة بالتأمين المدرسي، وهو إجراء طالما طالب به الاتحاد البرتغالي لركوب الدراجات وعلماء البيئة.