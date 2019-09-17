السلمندر العملاق المحشو يأسر القلوب في اليابان

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

هوس اليابان بالشخصيات الجالبة للحظ أخذ منحى أكثر غرابة مؤخرا حيث يمكن رؤية المزيد والمزيد من الأشخاص في حالة عشق مع عملاق السلمندر المحشو.

وتبدو هذه الدمى المحشوة تماما مثل حيوان السلمندر الحقيقي، حيث لديها عيون صغيرة للغاية وأربعة أصابع في كفوفها الأمامية وخمسة في أرجلها الخلفية، وهي ليست فكرة الأطفال عن الدمية المحشوة التي عادة ما يتخذونها صديقا.

إلا أن الحوض البحري الذي يضم العديد من هذه الحيوانات البرمائية الرفيعة الشبيهة بالسحلية، أحدث ضجيجا عبر اليابان منذ بدأ بيعها بخمسة أحجام، من 19 سنتيمترا مقابل 930 يوان (8ر8 دولار) إلى 170 سنتيمترا مقابل 25720 ين (242 دولارا).

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ومن بين المفردات الـ24 مفردة المتعلقة بالسلمندر "المخيفة ولكن لطيفة" التي تباع في متجر الهدايا بحوض كيوتو البحري، كانت دمى سلمندر المحشوة هي الأكثر شعبية حتى الآن.

والنماذج التي كان عليها تهافت في الحوض البحري كانت قريبة من حجم السلمندر العلاق الحقيقي، وهو أحد أكبر الحيوانات البرمائية في العالم، ويتراوح طوله بين 80 و150 سنتيمترا.

ومن بين الأماكن القليلة التي يقطنها السلمندر العملاق هي نهر كامو الذي يمر عبر مدينة كيوتو.

وعند دخول حوض كيوتو البحري، يرى الزوار أكثر من 12 سلمندر عملاق حي. ويضم الحوض البحري ما يصل إلى 21 سلمندر عملاق وكذلك بطاريق ودلافين وفقمات وغيرها من الحيوانات .