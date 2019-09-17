"الروزي كراميل" يزين أظافرك في الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
يتربع "الروزي كراميل" "Rosy Caramell" على عرش ألوان طلاء الأظافر في خريف وشتاء 2019/2020 ليمنح المرأة إطلالة لذيذة مفعمة بالرقة والأنوثة.
وأوضحت مجلة "Elle" الألمانية أن اللون "روزي كراميل" هو درجة لونية تقع بين لون الكراميل واللون الوردي، مشيرة إلى أنه يغازل المرأة السمراء والمرأة الشقراء على حد سواء.
وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه يمكن تنسيق هذه الدرجة اللونية اللذيذة مع درجات "النيود" الشفافة للحصول على إطلالة الأظافر ذات الألوان المختلفة الرائجة بقوة حاليا، والتي تمنح المرأة إطلالة جريئة تعكس تفرد أسلوبها.
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