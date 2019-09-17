طريقة عمل البصارة باللحمة المفرومة

البصارة باللحمة المفرومة من الأكلات المصرية الشعبية، وهي من أشهى وألذ الأكلات على الإطلاق، تعرفي على طريقة تحضيرها بسرعة وسهولة. مقادير البصارة باللحمة المفرومة نصف كيلو فول مدشوش ربع كيلو لحم مفروم بصلتين خضرة نعناع جاف ثوم Advertisements شطة حسب الرغبة ملح حسب الرغبة فلفل أسود طريقة تحضير البصارة باللحمة المفرومة ضعى جميع مكونات البصارة مع ماء على النار حتى ينضج الخليط. قومى بعمل التقلية بتحمير البصل والثوم، وعصجى اللحم وضعى جزء من اللحم على البصارة بعد فرمها وجزء منها مع التقلية على الوجه مع وضع جزء من التقلية داخل البصارة. ثم قدميها ساخنة فور إعدادها.

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