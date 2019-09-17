يحتوي القلب على أربع شرايين، ولكل منها صمام يسمح للدم بالخروج، وعندما تكون بصحة جيدة، تفتح الصمامات على مصراعيها للسماح للدم بالانتقال بحرية في رحلة ذهابا وإيابا عبر القلب إلى الجسم، ويجب أن تغلق الصمامات بإحكام حتى نبضة القلب التالية.

لكن في بعض الأحيان، لا تغلق المنشورات (المعروفة أيضًا باسم cusps) التي تفتح وتغلق في صمام بإحكام كما ينبغي. نتيجة لذلك، تتسرب بعض الدماء إلى الشرايين بدلاً من التحرك في طريقها إلى الجسم.

هذا هو المعروف باسم قلس الصمام، وآخر الصمامات الأربعة التي يمر بها الدم قبل مغادرة القلب هو الصمام الأبهري.

إذا كنت تعاني من حالة عودة الدم في الصمام الأبهري، فقد تكون المشاكل التي تسببها خطيرة، وقد يعالج الأطباء قلس الصمام الأبهري الخفيف بالأدوية.

قلس الأبهر يمكن أن يحدث لفترة طويلة دون أي أعراض واضحة، وقد تظهر فجأة أو تأتي بشكل تدريجي.

تشمل أعراض قلس الصمام الأبهري ما يلي بحسب موقع "ويب مد".

الصدر

ألم في الصدر يزداد سوءًا أثناء التمرين.

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إعياء

والشعور بالتعب المستمر.

ضيق في التنفس

والذي يسبب عدم القدرة على تكملة النشاط البدني.

تورم في الكاحلين

وهي علامة شائعة من علامات مرض القلب.

معدل النبض

يزداد معدل نبضات القلب ويصبح أكثر سرعة.