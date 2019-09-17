الدجاج بخل البلسميك وجبة لذيذة يمكنك إعدادها كنوع من التغيير من الأكلات والأطعمة التقليدية التي تقدمينها لأسرتك كل يوم، ويمكن طهيه مع الأرز، والشوربة والسلطة. وفيما يلي طريقة عمل دجاج بلسميك. المقادير صدور دجاج روزماري مفروم 2 فص ثوم خل بلسميك ملح وفلفل أسود (حسب الرغبة) Advertisements طريقة التحضير يخلط الخل مع الرزوماري المفروم والزيت والملح والفلفل الأسود. يرفع القدر على النار حتى يغلي ثم يدخل الثلاجة ليبرد. يوضع الدجاج فى قالب خبز ويوضع عليه خليط الخل فور خروجه من الثلاجة. يغطى الخليط بفويل ويدخل الفرن حتى ينضج.

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