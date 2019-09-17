طريقة عمل كفتة بالصوص البني

قدمي لأسرتك اليوم، على طاولة طعامك كفتة بالصوص البني، وقدميها مع الأرز الأبيض، والمقبلات، والبطاطس المحمرة، وإليكي خطوات تحضير الطبق الأساسي اليوم.

مكونات الكفتة

لحمة مفرومة

بصل

بهارات

بقدونس

طماطم

زيت

ملح - فلفل

طريقة تحضير الكفتة

افرمي البصل جيدًا، واحتفظي بمائه بعيدًا.

اخلطيه مع اللحم والبهارات والملح والفلفل، ثم ضعيهم في الكبَّة واضربيهم جيًدا.

شكِّلي الخليط إلى أصابع، وضعيها في أسياخ.

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ابشري الطماطم واخلطيها مع ماء البصل.

اغمري أسياخ الكفتة، في ماء البصل والطاطم، ثم ضعيها على شواية ساخنة، حتى يكتمل نضجها.

مكونات الصوص البني

زبدة لينة

1/2 كوب دقيق أبيض

شوربة لحم

كريمة لباني

مشروم

ملح - فلفل أسود

خطوات تحضير الصوص البني

في طاسة على النار، ضعي الزبدة، وضيفي لها الدقيق، مع التقليب جيدًا.

ضيفي شوربة اللحم، والمشروم، واستمري في التقليب، ثم ضعي الكريمة اللباني، حتى تحصلين على قوام مناسب.

ضيفي الملح والفلفل في النهاية وقدمية ساخنًا مع الكفتة.