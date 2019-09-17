تقنية الـ"بي بي جلو".. العلاج السحري لمشاكل البشرة

مع التطور التقني والتكنولوجي في عالم التجميل، لم يعد التقدم في السن أو ظهور بعض العيوب على البشرة مثل اسمرارها أو ظهور بها بعض آثار الحبوب أو التصبغات يُشكل هاجس للعديد من النساء، حيث جرى تطوير العلاجات والتقنيات التجميلية بعيدًا عن العمليات الجراحية التقليدية، للحفاظ على نضارة البشرة وصحتها، أحدثهم تقنية الـ"بي بي جلو".

تقنية الـ"بي بي جلو"

تقنية الـ"بي بي جلو" هي من أحدث تقنيات التجميل حاليًا، وهي عبارة عن حقن البشرة بسيرم مكوَّن من مجموعة فيتامينات مضاف إليها "فاونديشن" خفيف مُخصص تحديدًا لهذه التقنية، ويتم إجراء هذه التقنية بجهاز يسمى الـ"ديرمابن"، المعروف عنه أنه أحدث جهاز للقضاء علي عيوب البشرة، لأنه يحفز مادة الـ"كولاجين" في البشرة الذي يتم بها علاج العيوب مثل آثار الحبوب، البقع، الخطوط الرفيعة، التجاعيد، الحفر، التصبغات، كما يعمل على تقليص المسامات الواسعة.

وعند استخدام جهاز الـ"ديرمابن" في تقنية الـ"بي بي جلو" تُمَد البشرة بالفيتامينات مثل الـ"هالورينك أسيد"، حيث تصبح البشره أكثر نضارة وإشراق وصفاء ولمعان، وأكثر نعومة وخالية من العيوب، وهذا بحسب هند سلامة، خبيرة التجميل، في حديثها لـ"هن".

كما أضافت خبيرة التجميل أن هذه التقنية غير مؤلمة بالمرة نظرًا لأنها تستهدف الطبقة الأولى من الجلد فقط، وأن من الممكن تطبيق هذه التقنية على الوجه والكفين والرقبة أيضًا.

وتنقسم هذه التقنية إلى جزئين، جزء تجميلي وجزء علاجي.

الجزء التجميلي

الجزء التجميلي يتلخص في لون البشرة الموحد الذي يمتد لمدة 4 إلى 6 أشهر، وبعد انقضاء الـ6 أشهر يذهب مفعول الـ"فاونديشن" ولكن تتحسن حالة البشرة عن ذي قبل.

الجزء العلاجي

الجزء العلاجي عبارة عن علاج للهالات السوداء التي توجد تحت العينين.

إزالة آثار الحبوب.

تغطية آثار مرض البهاق.

إزالة البقع.

القضاء على الخطوط والتجاعيد.

معالجة الحُفر والتصبغات.

تصغير المسامات الواسعة.

تعزيز نضارة البشرة.

تغطية آثار مرض الصدفية.

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وهذا الجزء العلاجي يدوم حتى بعد الـ6 أشهر المحددين، عند الحفاظ على الروتين اليومي للعناية بالبشرة والحفاظ على الترطيب الدائم لها.

عدد الجلسات

وأضافت خبيرة التجميل أن تقنية الـ"بي بي جلو" تتم عن طريق كورس مكون من ٤ جلسات كل ١٥ يوم يتم القيام بجلسة، وبعد الانتهاء من الأربع جلسات تظهر النتيجة النهائية، وهي بشرة صافية، خالية من العيوب.

السن المحدد لإجراء التقنية

نوَّهت سلامة إلى أن السن المسموح فيه القيام بإجراء هذه التقنية هو 18 عام فيما فوق.

الحلات التي يُمنع فيها إجرء التقنية

الحوامل

المُرضعات

مرضى السكري

مرضى الضغط

مرضى السرطان

وأصحاب الحبوب النشطة

نوع ولون البشرة المتاح له إجراء التقنية

تُجرى هذه التقنية لجميع ألوان وأنواع البشرة.

الآثار الجانبية

كما أوضحت هند في حديثها لـ"هن" أن هذه التقنيه آمنة تمامًا على البشرة ولم يظهر لها أي أعراض أو آثار جانبية حتى الآن.