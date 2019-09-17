بسبب قلة السكان.. إيطاليا تدفع قرابة الـ500 ألف جنيه لمن ينتقل إلى قراها

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

يبدو الأمر مغريًا ومثيرًا للاندهاش أيضًا، حينما تسمع أن هناك منازل للبيع بإيطاليا مقابل مبلغ دولار واحد فقط بما يعادل نحو 16 جنيهًا مصريًا، ولكن، كيف ستكون رد فعلك إذا علمت أن منطقة موليز بإيطاليا، وهي منطقة خلابة في شرق روما يغفل عنها الكثيرون، أعلنت أنها ستدفع أكثر من 27 ألف دولار (445 ألف جنيه مصري) للانتقال إلى إحدى قراها الـ106 التي تعاني من قلّة السكان، وذلك من أجل منعها من الاحتضار.

وسيحصل أي شخص يقبل بهذا العرض على 700 يورو شهرياً (حوالي 770 دولاراً) لمدة 3 أعوام لمساعدة السكان الجدد على الاستقرار في المنطقة التي تُعرف بمساحاتها الخضراء، وبساتين الزيتون فيها.

ولكن، يتعيّن على الشخص الالتزام ببدء عمل تجاري صغير من أجل المساهمة في الاقتصاد المحلي.

وقال العضو في المجلس الإقليمي، أنتونيو تيديشي، الذي وصل إلى هذه الفكرة: "أريد أن تشهد منطقتي نهضةً، لتجنب تحول قراها الأصيلة إلى مدن أشباح".

ويتم تشجيع الشباب، والأزواج الذين لديهم أطفال، على التقديم لهذا المخطط الذي سيُطلق رسمياً بتاريخ 16 سبتمبر.

وأضاف تيديشي أنه سيكون للسكان الجدد الحرية في بدء أي عمل تجاري يرغبون به للحصول على دعمهم المالي، مثل افتتاح نُزُل صغير، أو مطعم، أو حانة، أو مكتبة، أو مزرعة ريفية صغيرة.

وغادر آلاف الأشخاص منطقة موليز في الأعوام الأخيرة، وتنص الإحصاءات الرسمية أن عدد الأشخاص الذين سكنوا فيها، انخفض بمقدار 9 آلاف شخص منذ عام 2014، ما قلل عدد سكان المنطقة إلى 305 آلاف شخص فقط.

وتتضمن 106 بلدات من بين 136 بلدة فيها على أقل من ألفا شخص.

وتتعرض العديد من المجتمعات حول إيطاليا إلى خطر الضياع، وذلك بسبب هجرة الشباب إلى المدن بحثاً عن العمل، بينما يكافح الاقتصاد الهش للبلاد لدعم المناطق الريفية الأكثر عزلة.

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وإذا كنت تتساءل عما يمكن للمقدمين توقعه في حال قبولهم للعرض، فإليك نظرة على بعض أجمل القرى في منطقة موليز.

ومن الأماكن التي تستطيع الانتقال إليها هي بلدة فورنيلي (Fornelli) التي تُعرف باسم "مدينة الزيت"، وذلك بسبب بساتين الزيتون المنتشرة فيها.

وإذا كنت من محبي التزلج، فيمكنك الانتقال إلى قريتي كابراكوتا (Capracotta)، أو كامبيتيلو (Campitello).

ومن الأشياء التي تميز منطقة موليز هي تواجد كل شيء في مكان واحد، من البحر، والبحيرات، إلى الغابات، وسلاسل جبال "أبينين".

وقد يكون من الصعب تصديق الأمر، ولكن تنافس منطقة موليز الإيطالية روما وبومبي في مجال المعالم الأثرية.

ويكمن جزء كبير من منطقة موليز داخل مملكة قبائل "Samnite"، الذين رفضوا الخضوع لروما القديمة.

وتحتوي القريتان بييترابوندانتي (Pietrabbondante) وسيبينو (Sepino) على مجموعة كبيرة من بقايا قلاع كانت مجيدة في السابق.

وبسبب المياه الصافية لبحيرتها الزرقاء، تُعد كاستيل سان فينسينزو (Castel San Vincenzo) من البلدات التي تحظى بعدد أكبر من الزوار، من قبل محبي الرحلات النهارية.

وتُعرف البلدة باسم "وادي الإيمان"، وذلك بسبب كونها وجهة للرهبان المتأملين على مدى قرون من الزمن.