الامارات | جمعة الماجد في ضيافة مجلس إبراهيم الهاشمي العلمي

شكرا لقرائتكم خبر عن جمعة الماجد في ضيافة مجلس إبراهيم الهاشمي العلمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضاف «مجلس الشريف إبراهيم الهاشمي الأمير» العلمي في مكة المكرمة، رئيس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث جمعة الماجد، يرافقه مدير المركز د.محمد كامل، حيث عُقد المجلس في مكتبة إبراهيم الهاشمي، وحضره نحو 120 من العلماء وأساتذة الجامعات والمؤلفين والمحققين والأعيان.

وتحدث جمعة الماجد في هذا المجلس عن فكرة تأسيس مركز جمعة الماجد، والأهداف التي يسعى المركز إلى تحقيقها. وتحدث عن المواقف التي مر بها خلال أسفاره المتعددة من أجل البحث عن الكتب والمخطوطات، وعقد الاتفاقيات مع المكتبات والمراكز العالمية من أجل المحافظة على هذا التراث، وإمكانية إتاحته للباحثين والدارسين في كل مكان. وذكر أنه واجه العديد من الصعوبات من أجل تحقيق هذا الهدف، ووجه نصيحة للباحثين والدارسين بضرورة أن يكون لكل منهم هدف كبير يسعى إلى تحقيقه دون أن يجعل من الصعوبات التي ستواجهه عائقاً يحول دون الوصول للمطلوب.

وجرى نقاش وحوار ومداخلات كثيرة من الجمهور أثرت المجلس، وفي الختام تقدم عدد من المؤلفين بإهداء جمعة الماجد مؤلفاتهم العلمية، ونوادر مقتنياتهم لحفظها في المركز.