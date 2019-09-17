الامارات | لجنة مبادئ لتمكين المرأة ودعم المساواة في المؤسسات التجارية

شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مبادئ لتمكين المرأة ودعم المساواة في المؤسسات التجارية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عُقد في مجلس سيدات أعمال دبي التابع لغرفة دبي لقاء للإعلان عن إطلاق لجنة مبادئ تمكين المرأة في الإمارات والكشف عن أسماء أعضائها. ويأتي تأسيس اللجنة بهدف دعم وتحفيز التوازن بين الجنسين في المؤسسات التجارية وأسواق المال والأعمال والمجتمع في دبي، كما ينسجم مع رؤية وأهداف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لدعم الجهود الحكومية الرامية لحماية الرفاه الاجتماعي والمالي للمرأة، وترسيخ شراكتها المؤثرة في عملية التنمية المستدامة، ما سيعزز من سمعة دولة الإمارات كبيئة داعمة للمساواة بين الجنسين، وتحقيق هدفها لتغدو ضمن أفضل 25 دولة في العالم تحقق المساواة بين الجنسين بحلول العام 2021.

وتشمل المبادئ السبعة لتمكين المرأة: العمل على إعداد قيادة عالية المستوى للشركات من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين في بيئة العمل، واحترام ودعم حقوق الإنسان وعدم التمييز، وضمان الصحة والأمان والرفاهية لكل العاملين من الرجال والنساء، وتشجيع التعليم والتدريب والتطوير المهني للمرأة، وتطبيق التطوير المؤسسي والممارسات المتعلقة بسلسلة الإمداد والتوزيع والتسويق، التي تسهم في تمكين المرأة، والترويج للمساواة من خلال المبادرات والإرشاد المجتمعي، بالإضافة إلى قياس التقدم المحقق وتوفير التقارير العلنية لتحقيق المساواة بين الجنسين. وستعمل اللجنة خلال الفترة المقبلة على تنفيذ وتطبيق عدد من المبادرات لتحويل هذه المبادئ إلى واقع، كما ستركز جهودها على تحقيق أهداف معتمدة عالمياً للتنمية والاستدامة ودعوة الشركات والمؤسسات للانضمام إلى هذه الجهود عبر إحداث التغيير في اسراتيجياتها وسياساتها، ما يسهم في رفع معدل السعادة والإيجابية وتوفير بيئة صديقة للمرأة، وتحقيق أعلى مستويات الرضا الوظيفي، وتمكين المرأة في مجال الإبداع والابتكار.