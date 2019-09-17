الامارات | مارك رافالو يردّ على جونسون: «هالك» يقاتل من أجل الخير

شكرا لقرائتكم خبر عن مارك رافالو يردّ على جونسون: «هالك» يقاتل من أجل الخير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لجأ الممثل الأميركي مارك رافالو، الذي لعب شخصية دكتور بروس بانر، الذي يتحول لشخصية الرجل الأخضر الخارق «هالك» عندما يغضب في سلسلة أفلام «افنجرز»، إلى موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» للرد على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وتعريفه بشخصية «هالك». وكتب رافالو تغريدة قال فيها: «بوريس جونسون نسي أن (هالك) يقاتل فقط من أجل الخير للجميع».

وكان جونسون قد قارن في تعليقات لصحيفة «ميل أون صنداي»، الأحد، شخصية «هالك» بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال جونسون: «بانر ربما يكون مكبلاً بالقيود، ولكن عندما يتم استفزازه يقوم بتفجيرها للتخلص منها».

وقال جونسون: «كان (هالك) يتمكن دائماً من الهروب، مهما كانت القيود المفروضة عليه، وهذا هو الحال لهذا البلد، سوف نخرج في أكتوبر المقبل وسنحقق ذلك».

وأضاف رافالو «الجنون والقوة يمكن أيضاً أن يكونا مدمرين. (هالك) يقدم أفضل أداء له عندما يكون متحداً مع فريق، ويكون بمثابة كارثة عندما يكون بمفرده. بالإضافة لذلك فهو دائماً لديه دكتور بانر الذي لديه العلم والمنطق».