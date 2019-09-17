الامارات | «دبي عاصمة الإعلام العربي 2020».. استعدادات تليق بالحدث

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي عاصمة الإعلام العربي 2020».. استعدادات تليق بالحدث والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي رئيسة نادي دبي للصحافة، منى غانم المرّي، وذلك في إطار الزيارة التي ينظمها النادي لوفد إعلامي إماراتي يضم مجموعة من الأكاديميين ورؤساء تحرير الصحف المحلية وقيادات المؤسسات الإعلامية الإماراتية إلى القاهرة.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء المصري عن بالغ تقديره للدور المهم الذي تقوم به دولة الإمارات على الصعيدين العربي والدولي، ضمن مختلف المجالات، منوهاً بعمق الروابط الأخوية التي تجمع بين دولة الإمارات وشقيقتها جمهورية مصر العربية والعلاقات الوثيقة التي تمر حالياً بأزهى مراحلها، بقيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ضوء الرغبة المشتركة لدفع التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب تعود بالخير على الشعبين الشقيقين وشعوب المنطقة العربية عموماً.

وحمّل الدكتور مصطفى مدبولي منى المري بالغ تحياته لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، متمنياً لسموه موفور التوفيق والسداد، ولشعب الإمارات المزيد من التقدم والازدهار، ومثمّناً الدور النشط الذي تضطلع به دولة الإمارات في شتى المجالات بما في ذلك المجال الإعلامي، بما حققته من إنجازات كان لها أثرها في تحفيز التطوير البنّاء ضمن هذا القطاع الحيوي على الصعيد العربي.

وأعربت منى المرّي عن خالص الشكر والعرفان لرئيس مجلس الوزراء المصري لإتاحة الفرصة لهذا اللقاء الذي يأتي في إطار الحرص على توطيد روابط التعاون مع الجانب المصري في المجال الإعلامي أسوة ببقية القطاعات، بكل ما تحمله مصر من ثقل استراتيجي في قلب الأمة العربية.

واستعرضت المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي خلال اللقاء جانباً من الجهود التي تقوم بها إمارة دبي في سبيل تعزيز قدرات الإعلام العربي، بما في ذلك إسهامات نادي دبي للصحافة التي مثلت جانباً رئيساً من تلك الجهود في ضوء ما قدمه النادي من فعاليات رئيسة مثل «منتدى الإعلام العربي» الذي تنطلق دورته التاسعة عشرة في مارس المقبل.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، قد استقبل المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي رئيسة نادي دبي للصحافة، منى غانم المرّي، وذلك بمقر الجامعة بالقاهرة في إطار الزيارة التي نظمها «نادي دبي للصحافة» لوفد إعلامي إماراتي إلى العاصمة المصرية، لعقد مجموعة من اللقاءات المهمة في إطار الإعداد لخطة دبي عاصمة للإعلام العربي 2020، واستعراض عدد من الموضوعات المعنية بمستقبل العمل الإعلامي العربي خلال المرحلة المقبلة.

دور محوري

ورحّب الأمين العام لجامعة الدول العربية في مستهل اللقاء بأعضاء الوفد الإعلامي الإماراتي الزائر، مثمّناً الدور المحوري الذي تضطلع به دولة الإمارات على الساحتين الإقليمية والدولية، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وبدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وقدّم الأمين العام التهنئة للوفد الإماراتي لاختيار دبي عاصمة للإعلام العربي لعام 2020، بفضل الإنجازات الكبيرة التي تمكنت من خلالها دولة الإمارات عموماً، وإمارة دبي من إيجاد مكانة متميزة لها كمركز إعلامي رفيع، منوهاً بالنجاحات التي أسهمت بها دبي في مجال دفع مسيرة تطوير الإعلام العربي في المنطقة، من خلال مشروعات ومبادرات مهمة في مقدمتها «منتدى الإعلام العربي».

وأعربت منى غانم المرّي عن خالص شكرها للأمين العام لجامعة الدول العربية، لإتاحة الفرصة لهذا اللقاء الذي يأتي في إطار التعاون المثمر مع الجامعة وأمانتها العامة، واللجان المتخصصة، مثمّنة دور الجامعة وإسهاماتها في دعم مسيرة العمل العربي المشترك، لاسيما ضمن مساره الإعلامي. وأكدت منى المرّي أن اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي من قبل وزراء الإعلام العرب في اجتماعهم الأخير بمقر الجامعة يوليو الفائت، هو بمثابة تكريم نعتز به جميعاً، وتتويج لرحلة محفوفة بالعمل الجاد والجهود المخلصة بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمضاعفة العمل لتقديم قيمة مضافة حقيقية للإعلام تعينه على القيام برسالته على الوجه الأكمل.

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ملامح عريضة

تطرق اللقاء إلى مناقشة الملامح العريضة لخطة «دبي عاصمة للإعلام العربي لعام 2020»، وما تتضمنه من برامج وفعاليات وأنشطة إعلامية تحتفي بمسيرة الإعلام العربي وتسلط الضوء على أبرز محطاته، وتدعم القضايا العربية المُلحة وعلى رأسها «القضية الفلسطينية»، إذ تشمل الخطة تخصيص جانب من الأنشطة للاحتفاء بالقدس كـ«عاصمة أبدية للإعلام العربي»، استجابة من «نادي دبي للصحافة» لدعوة الاتحاد العام للصحافيين العرب لإبقاء قضية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية حيّة في عقول وقلوب العرب والمسلمين.

حضور

حضر اللقاء الذي أقيم في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية جمعة مبارك الجنيبي، والمدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات ضرار بالهول الفلاسي، والمدير التنفيذي لقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام، أحمد الحمادي، ورئيس تحرير صحيفة «الإمارات اليوم» سامي الريامي، ورئيس التحرير المسؤول لصحيفة «البيان» منى بوسمرة، ورئيس تحرير «دبي بوست» خديجة المرزوقي، ومدير القنوات العامة في قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، سارة الجرمن، وميثاء أبوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة، والكاتبة والإعلامية الدكتورة حصة لوتاه، ورئيس التحرير التنفيذي لصحيفة «الخليج»، رائد برقاوي.

منى المرّي:

«اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي هو تكريم نعتز به جميعاً، وتتويج لرحلة محفوفة بالعمل الجاد».

أحمد أبوالغيط:

«أسهمت دبي في دفع مسيرة تطوير الإعلام العربي عبر مشروعات ومبادرات مهمة».

مصطفى مدبولي:

نقدر عاليا الدور المهم الذي تقوم به دولة الإمارات على الصعيدين العربي والدولي ضمن مختلف المجالات.