الامارات | «الحرف الإماراتية» ضيف شرف «لندن للتصميم»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الحرف الإماراتية» ضيف شرف «لندن للتصميم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتفي العاصمة البريطانية لندن بتجربة الإمارات الفنية، في أحد أكبر الأحداث الإبداعية التي تجمع مصممي العالم، حيث تستضيف «مجلس إرثي للحرف المعاصرة»، التابع لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، ممثلاً للإمارات في فعاليات الاحتفاء بها ضيف شرف على معرض لندن للتصميم للمرة الأولى في تاريخ الدولة، الذي يقام خلال الفترة من 19 إلى 22 سبتمبر الجاري.

ويكشف «مجلس إرثي» بهذه المناسبة عن مجموعة منتجاته التي تعرض لأول مرة، إذ يقدم 12 مجموعة حصرية من إنتاجه، تترجم رؤية المجلس الرائدة في توفير منصات عالمية للتبادل الثقافي والفني، بهدف تمكين النساء من خلال الحرف، كما تعكس المجموعات المهارات الحرفيّة العالية للحرفيّات الإماراتيات.

وقالت مديرة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، ريم بن كرم: «إن اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام، لتكون ضيف شرف معرض لندن للتصميم، يعكس مكانة الدولة العالمية في مجال التصميم ودعم الحرف، وتقديمها بتقنيات وأساليب معاصرة، كما يعبّر عن الجهود التي يقودها مجلس إرثي في مجال الفنون والحرف التقليدية والمعاصرة، ودوره في استدامة الحرف عبر حفظ التراث المحلي، وإشراك الأجيال الشابة في ذلك، بالإضافة إلى استحداث فرص جديدة في مختلف الأسواق الدولية، التي تسهم جميعها في تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً عبر الحرف».

Advertisements

وقال مدير ومؤسس معرض لندن للتصميم، جيمي ماكدونالد: «يختار معرض لندن للتصميم كل عام دولة لتكون ضيف شرف المعرض، بهدف تسليط الضوء على الأنشطة المبتكرة في الوسط الإبداعي، والمصممين فيها. ومنذ فترة طويلة ونحن نرقب منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً دولة الإمارات، بخططها الطموحة لتطوير قطاعها الإبداعي».

وينقل «إرثي» نهجه في صناعة الحرف المعاصرة عبر تصميم جناحه الخاص في معرض لندن للتصميم، الذي يمتد على مساحة 40 متراً مربعاً، حيث أدخل عناصر ومواد مستوحاة من التراث الإماراتي، وتصاميم حديثة تجسّد مفاهيم الاستدامة، من خلال استخدام المواد المعاد تدويرها والصديقة للبيئة.

ويستعرض الجناح الحرف اليدوية التقليدية التي تصنعها حرفيات مركز بدوة للتنمية الاجتماعية، التابع للمجلس، الذي يأخذ الزوّار في رحلة حول مراحل صناعة الحرف اليدوية ابتداءً من المواد الخام، مروراً بعملية التصميم والتصنيع اليدوي، وصولاً إلى المنتج بشكله النهائي، في إشارة إلى التراث الحرفي الغني الذي تتمتع به الشارقة ودولة الإمارات.