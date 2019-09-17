الامارات | «إعمار» تقدم نجمة «دبي ستارز» إلى نورمحمدوف

شكرا لقرائتكم خبر عن «إعمار» تقدم نجمة «دبي ستارز» إلى نورمحمدوف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّمت مجموعة إعمار نجمة «دبي ستارز» إلى حبيب نورمحمدوف، بطل الوزن الخفيف في اتحاد الفنون القتالية المختلط «UFC»، وذلك خلال حفل خاص أقيم في «دبي مول». وقام المدير التنفيذي للعمليات لمجموعة إعمار أحمد الفلاسي، بتقديم النجمة إلى نورمحمدوف، والتي سيتم وضعها قريباً في وسط مدينة دبي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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