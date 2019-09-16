أرقام وإحصائيات ومعلومة.. إطلاق موقع إلكتروني للبحث عن الأطفال المفقودين

الاهتمام بالطفل وسلامته أصبح يأخذ منحى أكثر جدية في مصر والعالم، وهو ما جرت ترجمته إلى مجهود كبير يبذل في مواكبة متطلبات العصر، بعد التزايد المستمر فى أعداد الأطفال المفقودين.

الأمر دفع المهتمين بالطفل إلى تطوير مناهجهم فى البحث، من مجرد صفحة على موقع «الفيس بوك» تساعد الأهالى خلال رحلة البحث عن أبنائهم إلى أكبر موقع إلكتروني يبحث عن الأطفال المفقودين على مستوى العالم.

المهندس رامى الجبالي، مؤسس صفحة «أطفال مفقودة»، وصاحب فكرة الموقع الإلكتروني، أوضح أن الموقع ترجمة لجهود مبذولة على مدار العامين الماضيين: «بقالنا سنتين شغالين على تجهيز الموقع، وفى خلال الشهر ونص الجايين هيكون عندنا أبلكيشن على الموبايل».

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ويسهّل الموقع معرفة كافة المعلومات عن الأطفال المفقودين، واستخراج إحصائيات دقيقة، إضافة إلى توعية الأسرة بمعلومات تساعدهم على حماية أطفالهم: «الإحصائيات اللى شغالين عليها بتعرّفنا إن فيه أوقات معينة بيكتر فيها أعداد الأطفال المفقودين مثلاً، وبتساعدنا نعرف كام طفل مفقود فى كل محافظة، وفئتهم العمرية».

لم يكتفِ الموقع بمعرفة المعلومات الأوّلية فقط عن الطفل المفقود، بل يتطرق إلى معرفة تفاصيل دقيقة مثل لون عين الطفل، حالته النفسية: «بنعرف كل حاجة هل الطفل ده مصاب بتأخر عقلى، هل يوجد علامات مميزة فى جسده».