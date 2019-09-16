عزة كامل: فتوى عدم أحقية الزوجة في معرفة راتب زوجها شاذة

استنكرت الكاتبة والناشطة الحقوقية عزة كامل، ما ذكره الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والذي أفتى بأنه ليس من حق الزوجة أن تسأل زوجها عن راتبه، موضحة أنها فتوى شاذة، حيث إن الحياة قائمة على الشراكة بين الزوج والزوجة في كل شيء.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن الزوجين متشاركين في كل شيء: "فيه شراكة على الحلو والمر"، فهما يتحملان تبعات الحياة، ولا يجوز لأحد أن يُخفي سرًا عن الآخر.

وتابعت: "لما الزوجة تعرف المرتب والدخل هتقدر تدبر نفسها معاه، إيه الحكمة ميقولهاش على الراتب، حتى لو عاوز يبر أهله بجزء من الراتب، دي حاجة متزعلش الزوجة، لو السيدة لا قدر الله يتم طلاقها تطلب مفردات المرتب فالزوج يتلاعب ويجيب ورقة ثانية يثبت إن راتبه أقل، طب ليه نحول الحياة الزوجية لحرب وهم مع بعض".