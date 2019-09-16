"زي أي أب مصري أصيل".. كريم فهمي يضع "إيموجي" على وجوه بناته

يحب الفنان كريم فهمي مشاركة جمهوره بصور ومواقف مع بناته "ناعومي"، و"كاميليا"، والصغيرة "جميلة"، ولكن يبدو أن حياة المشاهير لا تختلف في تفاصيلها عن الحياة العادية، فكريم فهمي لا يشارك صورا تظهر ملامح بناته عبر "السوشيال ميديا"، ووصل به الأمر أنه يضع على وجوههن "إيموجي"، في حالة ظهرن بوجوههن.

آخر تلك الصور هو ما نشره كريم فهمي منذ عدة قليل، وذلك في فرح شقيقه الفنان أحمد فهمي وهنا الزاهد، حيث شارك جمهور ومتابعيه بصورة له مع زوجته وبناته الإثنتين "ناعومي" و"كاميليا"، وأحمد فهمي وهنا الزاهد، ولكن وجوه الفتاتين كان عليها "إيموجي" قلب من اللون الروز، وكتب في تعليقه عليها، "مش محتاج تعليق".

ولكن يبدو أن "الإيموجي" لفت انتباه متابعي كريم فهمي، وبدأوا في التعليق عليه، "هو انت ليه بتغطي وش بناتك"، و"ده عشان الحسد؟".

"جميلة" وإخفاء تام لملامحها

تلك ليست المرة الأولى التي ينشر فيها كريم فهمي صورا لبناته مع إخفاء وجوههن، قبلها هي صور لأصغر بناته "جميلة"، وهي التي أعلن عن ولادتها منذ عدة أيام على موقع "إنستجرام"، بصورة لغرفة في مستشفى الولادة مكتوب على بابها اسم جميلة، دون إظهارها من الأساس، ومنذ عدة ساعات انتشرت 3 صور لجميلة كريم فهمي عبر "إنستجرام"، دون أن يظهر وجهها.

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فيديو لـ"ناعومي" بوجه "إيموجي"

وفي عيد ميلاد ابنته الكبيرة "ناعومي"، شارك أحد حسابات محبي كريم فهمي متابعيه بفيديو جمع صورهما معا، وصور الطفلة مع والدتها، ولكن كل الصور كانت إما مموهة، أو وضع على وجهها "إيموجي" أخفاه، تلك المواد المصورة المموهة علق عليها المتابعون باعتبارها خوفا من الحسد، وكان من بينها "إيه لازمة الفيديو يعني وكل الصور عليها إيموشنات".

وكل الصور التي يشاركها كريم فهمي مع بناته إما تكون دون إظهار وجوههن، أو إخافئها تماما، وينطبق هذا الأمر على الثلاثة ناعومي وكاميليا وجميلة.

وكان الفنان كريم فهمي وزوجته أثار جدل الفتيات حول علاقته الرومانسية بها، خاصة في المواقف التي جمعت بينهما في فرح أحمد فهمي وهنا الزاهد، من اهتمام وغناء ورقص.