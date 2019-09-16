مايا مرسي: التمكين الاقتصادي من أهم محاور عمل "القومي للمرأة"

نظم المجلس القومي للمرأة، اليوم اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بحضور عضوات وأعضاء المجلس، لعرض ومناقشة خطة عمله خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى، خلال الاجتماع، أن التمكين الاقتصادي والقيادة من أهم محاور عمل المجلس الفترة المقبلة، واستعرضت خطة المجلس في هذا المجال خلال الفترة القادمة.

كما تضمن الاجتماع عرض تقرير حول المبادرات والبرامج التى قام مركز تنمية مهارات المرأة بتنفيذها خلال العام الجاري .

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وعبرت رئيسة المجلس عن سعادتها بآخر اصدارات المجلس وهو "الدليل التدريبي حول إدماج منظور النوع الاجتماعي في الدول العربية.