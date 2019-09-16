صور.. "شيرين" تحيي ذكرى فؤاد المهندس بتصميمات لأعماله وتتلقى رسالة من حفيده

تربت على أفلامه وعشقت سيرته.. اعتادت رؤيته على الشاشة الصغيرة، حتى رأت في ملامحه ما يشبه أسرتها، فالحب الذي زرع داخل شيرين عاطف، مصممة جرافيك، للفنان الراحل فؤاد المهندس، كان ينمو مع سنوات عمرها، فهو الأستاذ الذي لا تزال تحتفظ بشرائط الفوازير التي قدمها.

وفي ذكرى رحيله اليوم، قررت مصممة الجرافيك، أن تضع لمساتها الخاصة لتعبر عن حبها للراحل، الذي لم يغب عن حياتها.

مجموعة من الرسومات والتصميمات المميزة لأشهر أعمال الراحل فؤاد المهندس، هو العمل الفني الذي عكفت "شيرين" على تصميمه، طيلة 10 أيام كانت البداية من ذكرى ميلاده، التي وافقت في الـ6 من الشهر الجاري، ونهايتها مع ذكرى وفاته اليوم 16 سبتمبر، بحسب حديثها لـ"هن".

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"حساه حد من عيلتي.. واتربيت على أفلامه والفوازير بتاعته" عبرت مصممة الجرافيك العشرينية عن حبها للراحل، التي وصفته بالمؤثر في تاريخ السينما المصرية، فضلًا عن أعماله المسرحية التي تعرض حتى الآن.

التميز في تقديم شيء مختلف يناسب ذكرى ميلاد الراحل فؤاد المهندس، الفكرة التي خطرت على بال "شيرين" فجمعت بين حبها للراحل ووظيفتها التي تحتاج إلى اللمسات الفنية، فنفذت التصميمات المختلفة لأشهر أعماله، المرتبطة في ذهن جماهيره، وبينها مسرحية سك على بناتك وسيدتي الجميلة، والأفلام عائلة زيزي ومطاردة غرامية وأرض النفاق: "اخترت الأعمال اللي مرتبطة باسمه.. أول ما تقول فؤاد المهندس تفتكر سيدتي الجميلة".

"اشتغلت بشغف"، هكذا وصفت "شيرين" تنفيذها للرسومات التي نفذتها من بواسطة برامج الجرافيك، لتضعها عبر صفحاتها على "فيس بوك"، فتداولها رواد موقع التواصل الاجتماعي، لكن مفاجأة سعيدة كانت في انتظارها.

رسالة من حفيد الفنان الراحل فؤاد المهندس، تحتوي على كلمات شكر وتقدير لإحيائها ذكرى وفاة جده، المفاجأة التي لم تتوقعها "شيرين": "فجأة لقيت في رسالة جاتلي من عمر المهندس.. في الأول افتكرتها اشتغالة.. وبعد كدا اتأكدت أنه حفيد فؤاد المهندس.. فرحت جدًا ومكنتش مصدقة نفسي".