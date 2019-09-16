أشرف عبد العزيز يجيب: ما موقف الزوجة القانوني لو علمت بوجود "ضرة"؟

كشف أشرف عبد العزيز، المحامي بالنقض، الشروط الأولية لعقد الزواج الصحيح، وهي: القبول والتراضي بين الطرفين، ودفع المهر الأولي، وبلوغ الفتاة للسن القانوني، وإتمام الفحص الطبي بين الطرفين وذلك لعدم حدوث أي مشاكل صحية بعد الزواج.
وأضاف عبد العزيز، خلال حواره، مع الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "حديث المساء" المعروض على فضائية "إم بي سي مصر"، إنه يجب إقرار الزوج إن كان سبق له الزواج أم لا، متابعًا: "الزوجة من حقها طلب الطلاق في خلال سنة من علمها إن زوجها تزوج من أخرى".
وتابع عبد العزيز، إن المادة 33 من لائحة المأذونين تنص على إمكانية إقرار الزوجة بعدم زواج زوجها من أخرى إلا بإذن كتابي منها، قائلًا: "لو أنت دلوقتي هتتجوز لازم تقول للزوجة الأولى".
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