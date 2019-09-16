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"اسمها جميلة وهي جميلة"، هكذا وصفت "جميلة" ابنة الفنان كريم فهمي وأصغر بناته، من محبي وجماهير كريم فهمي، الذين تداولوا أول ظهور لها مع والدها عبر صفحات "إنستجرام"، المهتمة بالفنانين، ليصبح بذلك رسميا "أبو البنات"، فهو متزوج ولديه ابنتين غير جميلة، هما "ناعومي" و"كاميليا".
وتداول جمهور كريم فهمي 3 صور لابنته جميلة، وطلبوا من متابعيه ترديد "ما شاء الله"، ولم تظهر ملامح الطفلة في الصور بل كانت بظهرها، وحملها والدها وقبلها على جبينها.
الصور أثارت تفاعل جمهور كريم فهمي عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كان من بينها، "اللهم بارك"، و"الف الف مبروك"، و"تتربى في عزك"، و"ما شاء الله ربنا يحميها ويحفظها".
وكان فهمي قد أعلن منذ عدة أيام ميلاد "جميلة"، وذلك عبر "إنستجرام"، وقال إنها كانت أياما صعبة في وقت الولادة.
وكان الفنان كريم فهمي، أثار الكثير من الجدل مؤخرا في حفل زفاف شقيقه أحمد فهمي على هنا الزاهد، بسبب اهتمامه بزوجته.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. "أبو البنات".. الظهور الأول لابنة كريم فهمي "جميلة": قولوا ما شاء الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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