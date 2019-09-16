"قتلة" داخل المنزل.. طرق التخلص من الفأر والبرص والعنكبوت

توفي شاب في البساتين متأثرا بسقوطه من الدور السابع، نتيجة نوبة هلع انتابته بسبب رؤيته فأر منازل، كان أمام شقته، وتحدث نوبات الخوف من القوارض بشكل عام، والفأر بشكل خاص، خاصة بين السيدات، وبالإضافة إلى ذلك يعتبر الفأر مميت بسبب مرض الطاعون الذي يسببه.

وتعيش كذلك في البيوت بعض الحشرات والقوارض الأخرى، التي تسبب أمراضا مميتة يستعرضها التقرير التالي:

الفئران

لعل أبرز ما تسببه الفئران من أمراض هو الطاعون، والذي أودى بحياة آلاف الأشخاص على مدار السنوات الماضية، ولعلاجه يجب أخذ جرعات من المضادات الحيوية، وهو مرض بكتيري يصيب الرئة بحسب موقع "ويب مد"، المتخصص الطبي.

وتسبب الفئران كذلك بكتيريا السالمونيلا، والتهاب السحايا والمشيمات اللمفاوي، وفيروسات هنتا، وهي قاتلة، وأخيرا حمى عضة الجرذ.

وللتخلص من فئران المنزل يمكن اتباع الخطوات التالية:

طرق التخلص من الفئران

توجد بعض الأجهزة، التي تقوم بإرسال ذبذبات فوق صوتية في أرجاء المنزل، ولا يمكن للإنسان سماع هذه الذبذبات لأن الأذن البشرية غير قادرةٍ على التقاط ترددها، ولكن الفئران تكون غير قادرة على تحمل قوتها، وتشعر بالألم، وستفقدُ رغبتها في الأكل، وستصبح عاجزة عن القيام بنشاطها الطبيعيّ، ولذا ستتركُ البيت خلال أيام.

وثانيا إغلاق الثقوب لمنع دخولها من الأساس، واستخدام الطعام داخل المصيدة، ومنعها من المغادرة، واستخدام الفلفل الأسود والروائح العشبية القومي لإبعادها.

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أبو بريص (الأبراص)

هي أكثر انتشارا سواء في القاهرة أو المحافظات المختلفة، وتنقل الأبراص نفس الامراض التي تنقلها معظم القوارض، وأبرزها عدوى السالمونيلا، والتسمم الوشيقي هو مرض خطير يهدد الحياة وينتج عن سموم تطلقه بكتيرة كلوستريديوم التي تسبب الشلل والموت، وداء العطائف ويؤدي إلى أعراض تشمل الإسهال وآلام البطن والحمى في غضون 2-5 أيام بعد ابتلاع البكتيريا، وداء البريميات وهو عدوى بكتيرية، وتنتشر العدوى عن طريق ملامسة بول حيوانات تحمل البكتيريا.

طرق التخلص من الأبراص

استخدام قشر البيض، يعتبر طريقة فعالة للغاية وغير مكلفة لتخويف البرص، فهي ترى قشور البيض وتعتقد أنّها "مفترسة"، وكرات العث التي تستهدف العث، الصراصير، النمل، الذباب، وكذلك الأبراص، فهي دواء منزلي حقيقي، وأخيرا كرات القهوة والتبغ، باستخدام قهوة رطبة وبعض مسحوق التبغ، وكذلك شرائح البصل، والثوم تتسبب في طردها، ورائحة الفلفل تسبب إزعاجها.

العنكبوت

تصبح لدغات العنكبوت مميتة في حالات نادرة، حيث أنها لا تهاجم إلا إذا شعرت بالخطر، وهذا ينطبق على عنكبوت الأرملة السوداء والعنكبوت البني، وتسبب لدغات العناكب ألم قوي في البطن، والجلد، ويمكن ألا تشعر بها على الإطلاق، ولكن يجب الأخذ في الاعتبار أنها سامة في بعض الأحيان وخاصة للأطفال تصبح مميتة، وتسبة لدغتها لدغات النحل.

طرق التخلص من العنكبوت

يمكن صد العناكب بواسطة الروائح القوية، ويعتبر زيت النعناع علاجًا شائعًا بشكل خاص، وتشمل الخيارات الأخرى الجيدة لذلك شجرة الشاي والورد والقرفة، وإذا لم تنجح الزيوت العطرية، املأ نصف زجاجة رذاذ بالخل الأبيض ونصف بالماء ورش في الزوايا والشقوق لدرء العناكب.

تحب العناكب أماكن معينة للاختباء وإحدى أفضل الطرق لمنع ذلك هي الحفاظ على منزلك مرتبًا من خلال الترتيب والتنظيف وإزالة الأتربة، ومن المفترض أن العناكب تكره كل روائح الحمضيات، لذلك فرك قشر الحمضيات على طول الألواح الجانبية، وعتبات النوافذ وأرفف الكتب سيبعد العناكب.