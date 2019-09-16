لا تزيد الوزن.. 10 أطعمة يمكن تناولها بعد السابعة مساءً (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - مادي غيث:

تزداد رغبة الكثيرين في تناول الطعام مساءً، ما يترتب عليه زيادة الوزن، لذلك يجب الحرص على تناول أطعمة مناسبة للنظام الغذائي الصحي، وتعطى شعورًا بالامتلاء.

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