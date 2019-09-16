تساعده على التركيز والنشاط.. 4 أطعمة مفيدة لطفلك في الصباح (انفوجراف)

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - مادي غيث:
تعد وجبة الإفطار من الوجبات الضرورية خلال اليوم، لذلك يجب أن تتضمن الأطعمة التي تحتوي على عناصر غذائية مفيدة تساهم في زيادة تركيز ونشاط الطفل، ويقدم "الكونسلتو" في الانفوجراف التالي 4 أطعمة صحية يمكن لطفلك تناولها صباحًا، وذلك وفقا لموقع "Kidshealth".
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